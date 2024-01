Lebenslange Haft 19-Jährige erstochen – Ex-Fußballtrainer wegen Mordes verurteilt

Anschließend habe der Täter versucht, die Leiche der Frau in Niedersachsen anzuzünden und sie dann vergraben. Der Prozess hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil im vergangenen Jahr wochenlang nach dem vermissten Mädchen gesucht worden war, ehe ihre Leiche in einer Kiesgrube in Niedersachsen gefunden wurde. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden.