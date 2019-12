14-Jähriger im Verdacht : Mobbing gegen Schüler mit falscher Todesanzeige

Nördlingen In einer Zeitung in Bayern ist eine falsche Todesanzeige erschienen. Ein 13-jähriger Schüler wurde darin für tot erklärt. Es handelt sich um einen besonders üblen Fall von Mobbing.

Mit einer falschen Todesanzeige ist in Bayern ein Schüler gemobbt worden. Am vergangenen Freitag erschien eine Traueranzeige in einer Zeitung, in der der angebliche Tod eines 13 Jahre alten Jungen mitgeteilt wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte.