Mehr als 300 fehlerhafte Einbürgerungen Mitarbeiterin der Ausländerbehörde soll Gebühren veruntreut haben

Über einen Mittelsmann soll die Beschuldigte einbürgerungswillige Ausländer aufgefordert haben, die Gebühren in bar zum Behördentermin mitzubringen, da das EC-Lesegerät defekt sei. Das so erhaltene Geld soll sie in die eigene Tasche gesteckt haben. Nach Angaben des Landkreises war die Sachbearbeiterin von Februar 2021 bis Juli 2023 in der Ausländerbehörde beschäftigt und dort für einen festgelegten Buchstabenbereich zuständig.