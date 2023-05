Diskussion um die Jogginghose „Schüler und Schülerinnen sollten eher für Bildung kämpfen“

„Ich verstehe die Diskussion überhaupt nicht. Ist der Lerneffekt nur in gewisser Kleidung möglich? Ich denke, nein“, schreibt eine RP-Leserin. Eine andere Nutzerin teilt diese Einschätzung. „Das ist wieder typisch deutsch. Alle schreien sie nach Toleranz, Gleichberechtigung, man soll jeden so nehmen wie er ist. Aber bitte nicht in einer Jogginghose!“, kommentiert sie im Netz. Wenn ein Kind keinen Respekt vor anderen Menschen oder fremdem Eigentum habe, liege das nicht an der Jogginghose. „Gehe fast jeden Tag mit Jogginghose in die Berufsschule“, äußert eine weitere Leserin und schickt einen lachenden Emoji dahinter.