Gesundheitsamt alarmiert : Polizei stoppt schlecht gekühlten Dönerspieß-Transporter

Ein Dönerspieß in einem Imbiss. (Symbolfoto). Foto: dpa, Paul Zinken

Stendal Die Polizei hat in Sachsen-Anhalt einen schlecht gekühlten Lebensmitteltransporter gestoppt, der unter anderem mit 645 Kilogramm Dönerspießen beladen war. Wie sich herausstellte, war die Ware nicht kühl genug gelagert. Was mit den Dönerspießen passierte.

Die Kühltemperaturen in dem Wagen seien "weit vom vorgeschriebenen Maß entfernt" gewesen, teilte die Polizei in Stendal am Montag mit. Vorgeschrieben sind demnach minus 18 Grad Celsius.