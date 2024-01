Missbrauchsvorwürfe Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Ex-Vize-Bürgermeister

Die Staatsanwaltschaft Bochum hat Anklage erhoben gegen den wegen sexuellen Missbrauchsvorwürfen in U-Haft sitzenden früheren Vize-Bürgermeister von Lünen, Daniel Wolski. Das teilte das Landgericht Bochum am Montag mit. Die Verteidigerin des Mannes wollte sich am Montag nicht zu den Vorwürfen äußern.