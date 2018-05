Missbrauchsfall in Freiburg: Junge gegen Geld vergewaltigt - Bundeswehr-Soldat vor Gericht

Freiburg Für das Opfer ist es ein jahreslanges Martyrium: Ein Junge wird von seiner Familie und Fremden sexuell missbraucht. Ein Stabsfeldwebel muss sich nun vor Gericht verantworten. Er soll die Taten auch gefilmt und die Aufnahmen verbreitet haben.

In dem Saal des Gerichts verdeckt der Stabsfeldwebel sein Gesicht mit einem Aktenordner, damit Fotografen und Kamerateams es nicht sehen können. Der Deutsche ist einer von acht Tatverdächtigen im Freiburger Missbrauchsfall, der im Januar bekannt wurde. Er ist der zweite von ihnen, der in Freiburg vor Gericht steht. Den Angaben zufolge ist er weder verheiratet noch vorbestraft. Über das Darknet, einen verborgenen Bereich des Internets, sei er auf das dort zur Schau gestellte Kind aufmerksam geworden, heißt es.

Der Junge aus Staufen war den Angaben zufolge mehr als zwei Jahre lang von Männern aus dem In- und Ausland vergewaltigt worden. Die 48 Jahre alte Mutter des Jungen und ihr 39 Jahre alter Lebensgefährte hätten ihn hierfür angeboten.

Der Soldat habe den Jungen im vergangenen Jahr gemeinsam mit dessen Mutter und Stiefvater in zwei Fällen brutal vergewaltigt, sagt Staatsanwältin Nikola Novak zum Prozessauftakt. Die Taten habe er gefilmt und die Aufnahmen an andere weitergeleitet - auch zu "Werbezwecken" für Männer, die sich an dem Jungen vergehen wollten.