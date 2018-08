Missbrauch in Staufen: Junge verkauft und vergewaltigt - Mutter droht Haftstrafe

Freiburg Ein Kind wird über Jahre im Darknet angeboten und von Fremden, der eigenen Mutter und deren Freund missbraucht. Der Verteidiger der Frau sieht seine Mandatin im Gefängnis. Was sie zu den Taten trieb, darauf gibt sie keine Antwort.

Im Hauptprozess um den jahrelangen Missbrauch eines Kindes in Staufen bei Freiburg hat der Verteidiger der Mutter neuneinhalb Jahre Haft für seine Mandantin gefordert. Die 48-Jährige habe gestanden und sei nicht vorbestraft, sagte Rechtsanwalt Matthias Wagner am Mittwoch vor dem Landgericht Freiburg. Sie sei zur Täterin geworden, weil sie in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem wegen schweren Kindesmissbrauchs vorbestraften Lebensgefährten gestanden habe.