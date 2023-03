Wahl im Europapark Rust Angehende Diakonin Kira Geiss ist nun „Miss Germany 2023“

Bei ihrem Abschlussplädoyer direkt vor der Miss-Wahl sagte Geiss, dass sie Jugendarbeit in Deutschland groß machen und jungen Menschen eine Stimme geben will. Denn sie wisse aus eigener Erfahrung, wie wichtig Jugendarbeit ist. Im Teenageralter sei sie in ein „alkohol- und drogenverherrlichendes Umfeld“ geraten. „Als ich ganz unten war, hat Jugendarbeit mich aufgebaut.“ Sie sei damals jede Woche in einen christlichen Jugendkreis „gerannt“, weil die Gruppe so hilfreich für sie war.