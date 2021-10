Frauen-Wettbewerb : Marielena Aponte ist neue „Miss 50plus“

Bad Peterstal-Griesbach Ein neues Bild vom Älterwerden wollen die Organisatoren des Wettbewerbs „Miss 50plus Germany“ zeichnen. Am Donnerstagabend kürte eine sechsköpfige Jury die Königin der Über-Fünfzig-Jährigen.

Die neue „Miss 50plus Germany“ heißt Marielena Aponte und kommt aus Frankfurt. Die 51-Jährige setzte sich am Donnerstagabend in einem Hotel in Bad Peterstal-Griesbach (Ortenaukreis) gegen neun weitere Finalistinnen durch. Als neue Königin der Über-Fünzig-Jährigen löst Aponte nun Tatjana Jünger ab, die 2019 den Titel gewonnen hatte. Im Jahr 2020 war die Veranstaltung coronabedingt ausgefallen.