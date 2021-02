Minus 29 Grad : Stadt im Erzgebirge knackt Kälterekord im bisherigen Winter

Leipzig/Offenbach Allein schon die Zahl lässt Gänsehaut entstehen: In einer Stadt im Erzgebirge ist laut „Kachelmannwetter“ die bundesweit niedrigste Temperatur im bisherigen Winter gemessen worden. Minus 29 Grad zeigte das Thermometer.

In Kühnhaide, einem Ortsteil der Stadt Marienberg nahe der Grenze zu Tschechien , wurden nach Angaben des Wetterportals um 7 Uhr am Montagmorgen minus 29 Grad registriert.

Den „Kachelmannwetter“-Angaben zufolge würde Kühnhaide für den bisherigen Winter einen bundesweiten Kälterekord aufstellen. Innerhalb des Messnetzes des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war Dachwig in Thüringen mit minus 23,3 Grad in der Nacht auf Montag der bundesweit kälteste Ort. Kühnhaide gehört nicht zum DWD-Messnetz. Die Tiefsttemperatur des aktuellen Winters 2020/21 hatte der DWD am 10. Februar mit minus 26,7 Grad in Mühlhausen-Görmar (Thüringen) registriert.