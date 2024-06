Lieb, knuffig, flauschig Wer die Mini-Esel nicht krault, bekommt einen Schubser mit der Eselnase

Im Hauptberuf arbeitet der gelernte Fliesenleger in der Industrie. Die Esel sind nur ein Hobby, für Rapp - aber das schönste. „Der Esel gibt einem so viel“, schwärmt er. „Er ist so beruhigend.“ Seit 30 Jahren hat er Esel, seit 10 Miniaturesel. Die Liebe zu den Tieren steckt offenbar an. Eine Website hat Rapp nicht, trotzdem erreichen ihn immer mehr Anfragen zum Teil sogar aus dem Ausland. Viele wollen mit seinen Eseln spazieren, andere wollen Fohlen kaufen.