Nach Durchsuchung des Tatorts : Ermittler: Mindestens zwei weitere Opfer von mutmaßlichem Serientäter

Ein mutmaßlicher Vergewaltiger soll weitere Frauen in seiner Gewalt gehabt haben (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Mosbach/Walldürn Eine junge Frau soll über mehrere Tage festgehalten und vergewaltigt worden sein. Der mutmaßliche Täter ist gefasst. Doch nachdem Ermittler in dem Anwesen im Norden Baden-Württembergs waren, gehen sie von mehreren weiteren Geschädigten aus.

Im Fall eines mutmaßlichen Serientäters, der eine Frau über Tage festgehalten und vergewaltigt haben soll, gehen die Ermittler von mindestens zwei weiteren mutmaßlichen Opfern aus. Dies sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Heilbronn am Freitag. Bei ihnen handle es sich um Frauen. Die Ermittler prüfen derzeit, inwiefern es noch weitere Betroffene gibt.

Sein Bruder soll Komplize sein : Serientäter soll Frauen in Baden-Württemberg gefangen und vergewaltigt haben

Ein 37-jähriger soll in Walldürn im Norden Baden-Württembergs eine 26-Jährige vom 15. Oktober bis in die Nacht auf den 19. Oktober gegen ihren Willen festgehalten und sich an ihr vergangen haben. Der 23 Jahre alte Bruder des Mannes soll ihm dabei geholfen haben. Dem Opfer sei es schließlich gelungen, mit einem Telefon von dem Anwesen aus eine Bekannte anzurufen, die über den Notruf die Polizei alarmiert habe, sagte der Sprecher. Der Bekannten soll die junge Frau geschildert haben, sie werde gegen ihren Willen festgehalten und fürchte um ihr Leben. Zu den Verletzungen und dem Zustand der Frau machten die Ermittler zunächst keine Angaben.