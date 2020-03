In Karlsruhe gescheitert : Eilantrag gegen Berliner Mietendeckel vor dem Verfassungsgericht erfolglos

In Karlsruhe gescheitert

Ein Eilantrag gegen den Berliner Mietendeckel ist vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe lehnte mit einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss einen Antrag von Vermietern auf vorläufige Außerkraftsetzung der Bußgeldvorschriften ab. Eine weitere Verfassungsbeschwerde nahm das Gericht demnach nicht zur Entscheidung an. Die Kläger wollten erreichen, dass die Verletzung von Auskunftspflichten im Mietendeckel-Gesetz und Verbote zur gesetzlichen bestimmten Höchstmiete vorläufig nicht als Ordnungswidrigkeit eingestuft wird.