Deutscher Wetterdienst : Sechsttrockenstes Frühjahr seit Aufzeichnungsbeginn

Im dritten Jahr in Folge haben die Landwirte mit trockenen Böden zu kämpfen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Offenbach Der Sommer war zwar eher wechselhaft, das Frühjahr war jedoch so trocken, dass die Trockenheit vielen Landwirten auch 2020 zu schaffen machte – im dritten Jahr in Folge.

Das vergangene Frühjahr ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) das sechsttrockenste seit Aufzeichnungsbeginn 1881 gewesen — und hat damit ein Wasserdefizit im Boden verursacht, das auch der wechselhafte Sommer nicht ausgleichen konnte. Im Frühjahr verzeichneten die Meteorologen nur etwa die Hälfte der üblichen Regenmenge, wie der DWD am Mittwoch in Offenbach mitteilte. Die Folge waren staubtrockene Böden das dritte Jahr in Folge.