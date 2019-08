75.000 Karten innerhalb von 21 Stunden : Wacken 2020 nach einem Tag ausverkauft

Düsseldorf Das ging aber schnell: Nur 21 Stunden nach Verkaufsstart sind sämtliche Tickets für das Wacken Open Air 2020 restlos ausverkauft. Das Metalfestival war in diesem Jahr erst vor wenigen Tagen zu Ende gegangen.

„Metalheads! Hier in Wacken sitzen einige Menschen, die nicht fassen können, was gerade passiert ist“, schrieben die Veranstalter auf ihrer Webseite. Binnen eines Tages sind sämtliche Karten für die 2020-Ausgabe des Open Airs in Schleswig-Holstein vergriffen – restlos.