Messerattacke von Würzburg : Ermittler glauben nicht an islamistische Tat

Ermittler glauben nicht an islamistische Tat

Drei Frauen starben, fünf Menschen wurden beim Angriff in der Würzburger Innenstadt Ende Juni schwer verletzt. Foto: dpa/Nicolas Armer

Rund fünf Monate nach der tödlichen Messerattacke von Würzburg ist den Ermittlern zufolge klar, dass der beschuldigte Somalier keine Mittäter oder Mitwisser hatte und es keine Hinweise auf eine islamistische Motivation gebe. Gutachter halten ihn zudem für schuldunfähig.

Das teilten Generalstaatsanwaltschaft München und Bayerisches Landeskriminalamt (LKA) am Freitag zusammen in München mit. Am Morgen waren die Angehörigen der Opfer sowie die Verletzten über den aktuellen Ermittlungsstand informiert worden.