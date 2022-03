Tankstellenmitarbeiter nach Masken-Streit erschossen : Anklage wirft 50-Jährigem Mord vor

Vor der Tankstelle in Idar-Oberstein wurde dem Getöteten gedacht. Foto: dpa/Birgit Reichert

Bad Kreuznach Am Montag hat vor dem Landgericht im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach der Prozess um die Tötung eines Tankstellenmitarbeiters im Streit um die Maskenpflicht begonnen. Der 50-Jährige Angeklagte muss sich wegen Mordes verantworten.

Der Anklage zufolge soll es im September beim Bezahlen an einer Tankstelle in Idar-Oberstein mit dem 20 Jahre alten Kassierer zu einem Streit um die Maskenpflicht gekommen sein. Rund anderthalb Stunden nach seinem ersten Besuch im Geschäft sei der Angeklagte mit Maske zurückgekehrt. Erneut sei es zu einer Diskussion gekommen, in deren Verlauf der Angeklagte den Mitarbeiter erschossen haben.