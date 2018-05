Messerangriff in Intercity-Zug in Flensburg - ein Toter

Vorfall in Intercity-Zug : Messerangriff in Flensburg - ein Toter

Flensburg In einem Zug in Flensburg kommt es am Abend zu einem Messerangriff. Ein Mensch kommt bei dem Vorfall ums Leben. Die Hintergründe sind unklar.

In einem Intercity-Zug im Bahnhof Flensburg hat es einen Messerangriff gegeben. Bei dem Vorfall am Mittwoch gegen 19 Uhr gab es einen Toten, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Ein Mensch wurde demnach zudem schwer verletzt, ein weiterer leicht verletzt. Die Hintergründe waren am Abend noch unklar.



Der IC 2406 befand sich auf dem Weg von Köln nach Flensburg. Laut Bundespolizei fand der Vorfall erst im Bahnhof Flensburg statt. Die „Bild“ berichtete, der Angreifer habe erst einen Menschen mit dem Messer angegriffen und schwer verletzt. Als dann zwei Polizisten hinzugekommen seien, habe er auch eine Beamtin verletzt. Deren Kollege habe den Angreifer daraufhin erschossen. Eine Bestätigung der Bundespolizei gab es dafür zunächst nicht.

Der Flensburger Bahnhof wurde geräumt, die Zufahrtsstraßen gesperrt. Der Zugverkehr nach Flensburg wurde unterbrochen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

(eler/dpa/AFP)