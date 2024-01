Urteil Täter muss nach Messerangriff an Berliner Schule in Psychiatrie

Nach dem Messerangriff gegen zwei Mädchen auf dem Schulhof einer evangelischen Schule hat das Landgericht Berlin die dauerhafte Unterbringung des Täters in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Der 39-Jährige, der an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt sei, könne für die Tat nicht bestraft werden. Er sei zur Tatzeit nicht schuldfähig gewesen, urteilte das Gericht am Donnerstag. Weil er für die Allgemeinheit weiter gefährlich sei, müsse er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden (Aktenzeichen: 529 Ks 6/23).