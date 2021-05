Mann bedrohte zuvor Passanten : Messer-Angreifer bei Polizeieinsatz in Hamburg erschossen

Bereitschaftspolizisten stehen neben ihren Fahrzeugen nahe dem abgesperrten Tatort. Ein Mann ist am Freitag bei einem Polizeieinsatz in Hamburg-Winterhude von Beamten erschossen worden. Foto: dpa/Jonas Walzberg

Hamburg Erschreckende Szenen in Hamburg-Winterhude: Ein Mann hält Autos an und bedroht Passanten mit einem Messer. Anrückende Polizisten können ihn nicht überwältigen und greifen zum letzten Mittel.

Ein Mann ist am Freitag bei einem Polizeieinsatz in Hamburg-Winterhude von Beamten erschossen worden. Der Unbekannte habe zuvor Autos angehalten, beschädigt und die Fahrer mit einem Messer bedroht, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün. Alarmierte Polizeibeamte hätten zunächst Pfefferspray eingesetzt, zufällig am Tatort eintreffende SEK-Beamte einen Taser. Beides habe nicht gewirkt. Der Mann sei mit dem Messer in der Hand weiter auf die Beamten zugegangen, daraufhin sei geschossen worden. Der Angreifer wurde schwer verletzt und starb trotz des Einsatzes eines Notarztes kurze Zeit später.