Drama in Merseburg : Siebenjähriger stirbt nach Sturz aus viertem Stock

Merseburg In Merseburg ist es am Montag zu einem tragischen Unglück gekommen. Ein Siebenjähriger ist bei einem Sturz aus dem vierten Stock ums Leben gekommen.

Der Siebenjährige war nach ersten Erkenntnissen zum Zeitpunkt des Unglücks allein in der Wohnung, wie die Polizei am Montag in Halle mitteilte. Die Mutter des Jungen habe gerade dessen jüngere Geschwister in die Kita gebracht. „Das Kind starb trotz schnell eingeleiteter Reanimationsversuche“, hieß es. Wie es genau zu dem Unfall kam, werde noch ermittelt. Die Polizei ging am Montagvormittag von einem „dramatischen Unglücksfall“ aus. Zuvor hatten die „Mitteldeutsche Zeitung“ und der MDR Sachsen-Anhalt berichtet.