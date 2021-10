Geschenk - made in China : Merkel-Wachsfigur zieht in Bremer CDU-Zentrale ein

Berlin Der Bremerhavener Gastronom und Merkel-Fan Alexis Vaiou hat in China für rund 10.000 Euro eine Wachsfigur von Angela Merkel anfertigen lassen. Sie bekommt nun in der Bremer CDU-Zentrale ein neues Zuhause.

Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel (67) ist als lebensgroße Wachsfigur in die Bremer CDU-Zentrale eingezogen. Der Bremerhavener Gastronom und Merkel-Fan Alexis Vaiou ließ die Figur in Originalgröße und mit blauem Blazer für rund 10.000 Euro in China fertigen. Am Donnerstag übergab er sie der CDU in der Hansestadt.