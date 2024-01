Neuer Name Mercedes-Benz Arena in Berlin soll künftig Uber Arena heißen

Die größte Sport- und Konzerthalle Berlins bekommt einen neuen Namen. Wie die Anschutz Entertainment Group (AEG) am Freitag mitteilte, wird die Mercedes-Benz Arena in Friedrichshain vom 22. März an Uber Arena heißen. Darauf hätten sich die AEG und das für seine Taxi-App bekannte Unternehmen aus den USA verständigt. Umbenannt wird auch der Mercedes Platz vor der Halle unweit der Spree, der künftig Uber Platz heißen wird. Zudem wird der zweite Veranstaltungsort in dem Komplex zur Uber Eats Music Hall.