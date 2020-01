Aktuelle Umfrage : Mehrheit der Deutschen macht sich Sorgen um Zukunft

Köln Der zuversichtliche Blick in die Zukunft ist vielen Deutschen offensichtlich abhanden gekommen. In einer Umfrage gaben zwei Drittel der Befragten an, die Verhältnisse gäben Anlass zur Beunruhigung.

Zuversichtlicher als der Durchschnitt zeigten sich in der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap für den ARD-"Deutschlandtrend" die Anhänger von Union und Grünen: Von ihnen war nur die Hälfte beunruhigt.

Bei Anhängern von SPD und FDP war dagegen nur ein Drittel zuversichtlich. Von AfD (90 Prozent) und Linken (70 Prozent) zeigte sich gar die große Mehrheit beunruhigt. Im Durchschnitt entsprachen die Angaben der Befragten dem langfristigen Trend - überwiegend Zuversicht hatte zuletzt bei der Befragung vor 20 Jahren geherrscht.

Dagegen äußerten sich die Befragten optimistischer, was ihre persönliche Zukunft angeht. Sechs von zehn gaben an, dass die Digitalisierung ihren Alltag eher erleichtern werde.

Auch bei den eigenen Chancen auf dem Arbeitsmarkt waren die Befragten zuversichtlich. 55 Prozent schätzten ihre Chancen auf Erhalt ihres jetzigen Arbeitsplatzes oder den Wechsel in eine neue und bessere Tätigkeit als steigend ein. Bei dem Thema waren die Deutschen schon pessimistischer: Vor 20 Jahren sagte mehr als jeder Dritte, dass diese Chancen eher sinken würden.

Vier von zehn Befragten gaben als Einschätzung an, dass ihr persönlicher Lebensstandard insgesamt eher steigen werde - das sind acht Prozentpunkte mehr als noch vor 20 Jahren. 36 Prozent befürchten, ihr Lebensstandard werde eher sinken.

Für den "Deutschlandtrend" hatte das Meinungsforschungsunternehmen am Dienstag und Mittwoch 1006 Wahlberechtigte befragt. Die Fehlertoleranz wurde mit 1,4 bis 3,1 Prozentpunkten angegeben.

(felt/AFP)