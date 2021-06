Großeinsatz der Polizei : Mehrere Verletzte in Würzburger Innenstadt - ein Tatverdächtiger festgenommen

Mehrere Verletzte in Würzburger Innenstadt - ein Tatverdächtiger festgenommen

Würzburg Ein Mann soll in der Würzburger Innenstadt mehrere Menschen angegriffen und verletzt haben. Ein Tatverdächtiger ist von der Polizei festgenommen worden.

Bei einem Vorfall in der Würzburger Innenstadt sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Es laufe ein größerer Polizeieinsatz. Es bestehe aber keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, teilte die Polizei am Freitag mit. Bereiche um den Barbarossaplatz seien gesperrt. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen, sagte die Polizei auf Anfrage.