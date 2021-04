Zwei Menschen von Feuerwehr gerettet : Mehrere Menschen von Flut auf Bohrinsel eingeschlossen

Ditzum Am Montag sind in Niedersachsen mehrere Personen auf einer stillgelegten Bohrinsel von der Flut eingeschlossen worden. Ein Pärchen hatte noch versucht, die Insel mit dem Auto zu verlassen – es blieb jedoch im Wasser stehen.

Im niedersächsischen Dyksterhusen im Landkreis Leer sind am späten Ostermontag mehrere Menschen von der Flut überrascht und vom Wasser auf einer stillgelegten Bohrinsel eingeschlossen worden. Trotz der steigenden Wassermassen hatte ein Pärchen versucht, mit dem Auto zum Festland zu gelangen, wie die Feuerwehr in Ditzum am Dienstag erklärte. Der Wagen blieb demnach im Wasser stehen, das Pärchen konnte sich zurück auf die Plattform der Bohrinsel retten. Insgesamt befanden sich nach einem NDR-Bericht neun Personen auf der Insel.