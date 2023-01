Bei Brokstedt in Schleswig-Holstein Zwei Tote und mehrere Verletzte bei Messerattacke in Zug

Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg mit zwei Toten und mehreren Verletzten ist am Mittwoch auch der mutmaßliche Angreifer verletzt worden. „Die Hintergründe sind noch unklar, ebenso wie die Identitäten der Geschädigten“, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der mutmaßliche Täter - der zwischen 20 und 30 Jahre alt sein soll - habe die Menschen in dem noch fahrenden Zug angegriffen. Den Angaben der Sprecherin nach wurden fünf Menschen verletzt, unter ihnen auch der Täter.