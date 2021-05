Deutschlandweiter Vergleich : Mehr Väter in Elternzeit - aber vergleichsweise kurz

Mehr Väter in Elternzeit - aber vergleichsweise kurz

Wiesbaden Im Corona-Jahr 2020 haben deutlich mehr Väter das Elterngeld in Anspruch genommen. Ihr Anteil an der Elternzeit ist aber immer noch vergleichsweise kurz. Fast drei von vier Väter planten nur mit der Mindestdauer von zwei Monaten.

Im vergangenen Jahr haben in Deutschland insgesamt 462.300 Väter Elterngeld bezogen. Damit war jeder vierte Elterngeldbeziehende (25 Prozent) männlich, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Im Jahr 2015 war es noch jeder fünfte (21 Prozent).