„Menschen mit Behinderung haben keine Lobby“ : Protest gegen Ausgrenzung

Eine Frau und ein Mann im Rollstuhl gehen mit Plakaten zum Oberlinhaus, wo Ende April vier behinderte Menschen getötet wurden. Foto: dpa/Soeren Stache

Düsseldorf Am 5. Mai ist Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Seit 30 Jahren wird an diesem Tag die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft gefordert. Nach den Morden in Potsdam hat er für viele Beteiligte eine besondere Bedeutung.

Vier Menschen mit Behinderung werden in einer Einrichtung getötet – mutmaßlich von einer Pflegerin, die als dringend tatverdächtig gilt. Der große öffentliche Aufschrei blieb aus, nicht aber der in der Community. Menschen mit Behinderung äußern sich in sozialen Netzwerken, ihre Stimmen erheben sich in diesen Tagen und münden am 5. Mai in lauten Protest.

Ihre Empörung gilt vor allem der Tatsache, dass die Morde in einigen Medienberichten mit „Erlösung“ und „überfordertem Pflegepersonal“ in Verbindung gebracht werden. Die Tat werde verharmlost, schreibt der Aktivist und Autor Raul Krauthausen auf Instagram. Der Grund dafür liegt seiner Meinung nach auf der Hand: „Kein Mensch mit Behinderung wurde interviewt. Dafür Polizei, Politik, Pfleger*innen und Pfarrer.“ Auch Moderatorin und Bloggerin Ninia Binias, die unter dem Künstlernamen Ninia LaGrande bekannt ist, äußert sich in einem Instagram-Post zu den Geschehnissen – und den ausbleibenden Reaktionen. „Menschen mit Behinderungen haben keine Lobby und sie haben zu wenig Verbündete.“

Beide, Krauthausen und LaGrande, setzen sich für die Rechte von behinderten Menschen ein. Hört man ihnen zu, wird klar, um wie viel es am 5. Mai geht: um das höhere Gewaltrisiko, dem Menschen mit Behinderung einer Studie zufolge ausgesetzt sind. Um sexuelle Gewalt insbesondere gegen Frauen mit Behinderung, die zwei- bis dreimal häufiger davon berichten als nichtbehinderte Frauen. Um Barrieren, und zwar politische und soziale, die die Teilhabe im Alltag behindern. Um Einrichtungen, die ihrem Auftrag, Menschen mit Behinderung zu unterstützen, offenbar nicht nachkommen. Dabei geht es nicht nur um Gewalt, die von Pflegepersonal ausgeht. Auch Behindertenwerkstätten stehen derzeit in der Kritik: Krauthausen weist darauf hin, dass die Beschäftigten dort deutlich weniger als den Mindestlohn verdienen, er spricht von Ausbeutung. Tatsächlich liegt der monatliche Verdienst laut einer Statistik des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bei durchschnittlich etwa 180 Euro.

Pünktlich am 5. Mai kritisiert außerdem das Deutsche Menschenrechtsinstitut den Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Menschen mit Behinderung seien bei der Planung der Maßnahmen des Aktionsplans nicht beteiligt worden, kritisierte die Leiterin der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des Instituts, Britta Schlegel, am Mittwoch in Berlin. Sie fordert eine Neuauflage des Aktionsplans unter „wirksamer und umfassender Beteiligung von Menschen mit Behinderungen und ihren Verbänden“.

Fest steht: Es gibt einiges, das an diesem Protesttag auf der Agenda steht. Vieles davon wird in einer zentralen Veranstaltung am frühen Abend thematisiert werden. In einem virtuellen Live-Event gibt es ab 17 Uhr Gespräche mit Aktivistinnen und Aktivisten sowie Diskussionsrunden zu Barrierefreiheit und weiteren Anliegen von Menschen mit Behinderung. Für Menschen, auch ohne Behinderung, die sich fragen, was sie an diesem 5. Mai und darüber hinaus für mehr Gerechtigkeit tun können, hat Krauthausen gleich mehrere Vorschläge: „Bevormundende Vorurteile ablegen, sich für die Teilhabe aller aktiv einsetzen, Barrieren brechen und offen bleiben und sich überraschen lassen.“