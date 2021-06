Künftig mehr Tatbestände strafbar : Bundestag verschärft Anti-Stalking-Gesetz

Eine Frau steht an einer Glasscheibe, hinter der ein Stalker steht (gestellte Szene). Foto: dpa/Angelika Warmuth

Berlin Der Bundestag hat in der Nacht zu Freitag unter anderem eine Reihe neuer Strafgesetze gegen rechte Hetze sowie zum Schutz von Frauen und Kindern beschlossen. Insbesondere die Strafen für das sogenannte Stalking sollen verschärft werden.

Das Parlament billigte ein Sammelgesetz der großen Koalition, das die so genannten Feindeslisten unter Strafe stellt, sowie Verschärfungen beim Stalking, der Zwangsprostitution und kriminellen Handelsplattformen vorsieht.

So wird die Strafbarkeitsschwelle für Stalking gesenkt . Künftig reicht es schon, wenn ein wiederholtes Nachstellungsverhalten nachgewiesen wird, das geeignet ist, die Lebensgestaltung des Opfers "nicht unerheblich" zu beeinträchtigen.

Der neue Tatbestand erfasst künftig auch die Fälle, in denen Täter Stalking-Apps einsetzen. Strafbar sind auch Fälle, in denen der Täter die Identität seines Opfers vortäuscht und in sozialen Medien Konten anlegt, über die er Bilder oder Nachrichten veröffentlicht.