Mehr Fälle von Hautkrebs : Klimawandel möglicherweise bereits Folgen für Gesundheit der Deutschen

Gesundheitliche Schäden durch extreme Hitze und zu viel Sonne haben laut Statistischem Bundesamt in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wiesbaden Laut Statistischem Bundesamt können in Zusammenhang mit dem Klimawandel „etwa übermäßige UV-Strahlung und Sonnenbrände" eine mögliche Ursache für Krankheiten wie Hautkrebs sein. Die Zahl der Hautkrebsbehandlungen habe in den vergangenen 20 Jahren fast stetig zugenommen.

Der Klimawandel hat möglicherweise zunehmend Auswirkungen auch auf die Gesundheit der Menschen in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden berichtete, nehmen sowohl die Fälle von Hautkrebs als auch von Flüssigkeitsmangel bei Senioren deutlich zu.