Puppen mit Hörgerät und Beinprothese : Barbie bringt Diversität ins Kinderzimmer

Düsseldorf Die Zeiten der klassischen Barbie sind vorbei. Mit realistischeren Modellen sollen Diversität und Body Positivity nun auch in die Kinderzimmer einziehen. Wie der US-Hersteller Mattel seine Puppe fit fürs 21. Jahrhundert machen will, lesen Sie hier.

Lange Haare, Wespentaille und ein strahlend weißes Lächeln - das ist Barbie. Ende der 60er-Jahre wurde die blonde Schönheit erstmals in New York präsentiert und zog in den folgenden Jahrzehnten in Millionen Kinderzimmer weltweit ein. Vor allem Mädchen liebten die Puppe, die man nach Herzenslust umziehen und stylen konnte. Trotz ihrer Beliebtheit erntete Barbie aber auch Kritik. Eltern und Ärzte warfen dem Hersteller Mattel vor, die Puppe würde für eine veraltete Frauenrolle stehen und jungen Mädchen ein ungesundes Körperbild vermitteln.