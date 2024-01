Urteil gesprochen Mehr als zwei Jahre Haft für Brandanschlag auf Ulmer Synagoge

Ein Justizwachtmeister führt im Landgericht einem Mann an Handschellen gefesselt in den Sitzungssaal. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, Anfang Juni 2021 aus mutmaßlich antisemitischer Motivation heraus Benzin entlang einer Wand der Synagoge in Ulm verteilt und entzündet zu haben.

Foto: dpa/Stefan Puchner