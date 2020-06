Steuereinbruch : Mehr als eine halbe Million Menschen sind aus der Kirche ausgetreten

Bonn/Hannover Der Exodus aus den beiden großen Kirchen hat im vergangenen Jahr zusätzlich Fahrt aufgenommen. Es traten noch einmal deutlich mehr Menschen aus als vorher - auch ganz ohne aktuellen Skandal.

Immer mehr Menschen treten in Deutschland aus der Kirche aus - vergangenes Jahr waren es mehr als eine halbe Million. Bei den Katholiken kehrten 272.771 Menschen der Kirche den Rücken, 26 Prozent mehr als 2018. Bei den Protestanten traten etwa 270.000 Menschen aus der Kirche aus, rund 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Es gibt jetzt in Deutschland noch 22,6 Millionen Katholiken und 20,7 Millionen Protestanten. Die Zahlen wurden am Freitag von der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in Bonn und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Hannover mitgeteilt.