Anlaufstelle für Medienkompetenz : Landesanstalt für Medien startet Onlineplattform „Zebra“

Jugendliche spielen an ihrem Handy. (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Das Angebot umfasst eine persönliche Beratung und einen Online-Fragenkatalog. Mit Hilfe von Experten sollen Erwachsenen und Kindern Fragen im Umgang mit digitalen Medien beantwortet werden.

Was sind „Fake News“ und wie erkenne ich sie? Wann ist mein Kind alt genug für ein eigenes Handy ? Und wann spricht man von Internetsucht ? Fragen wie diese können Eltern jetzt auf der Onlineplattform „Zebra“ stellen und seriöse Antworten von unabhängigen Experten erhalten. Denn am 13. Januar hat die Landesanstalt für Medien NRW die neue Beratungsplattform mit dem Themenschwerpunkt „Digitale Medien“ vorgestellt.

Im Fokus von Zebra liegt nach Angaben der Medienanstalt die individuelle Beratung. Bürger können anonym ihre Fragen stellen, die dann von Spezialisten des jeweiligen Gebiets beantwortet werden. Frage und Antwort werden danach in anonymisierter Form auf die Webseite gestellt und so für alle zugänglich gemacht. So entsteht mit der persönlichen Beratung der Nutzer auch eine Wissensdatenbank der (meist-)gesuchten Fragen.