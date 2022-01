Medienbericht : Hunderte Tötungsaufrufe in Telegram-Chats innerhalb von zwei Monaten

Hamburg In Chaträumen des Messengerdienstes Telegram wurde einem Medienbericht zufolge im Zeitraum vom 1. November bis 31. Dezember in mindestens 250 Fällen zur Tötung von Personen aus Politik, Wissenschaft und Medien aufgerufen. Das sei aber nur die Spitze des Eisbergs.

Laut einer Recherche des ARD-Onlineportals „tagesschau.de“ wurde im Zeitraum vom 1. November bis 31. Dezember des Vorjahres in Chaträumen des Messengerdienstes Telegram in mindestens 250 Fällen zur Tötung von Personen aus Politik, Wissenschaft und Medien aufgerufen. Es sei jedoch davon auszugehen, dass die aufgespürten Tötungsaufrufe nur „die Spitze des Eisberges“ seien, heißt es in einer Mitteilung des Senders von Mittwoch in Hamburg. Denn bei Telegram ließen sich, anders als etwa bei Twitter, nur Kanäle und Chats durchsuchen, in denen man selbst Mitglied sei, hieß es weiter.