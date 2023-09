In Mecklenburg-Vorpommern Todesursache geklärt – Sechsjähriger in Pragsdorf wurde erstochen

Grausames Verbrechen im Osten Mecklenburgs: In Pragsdorf bei Neubrandenburg ist ein sechs Jahre alter Junge erstochen worden. Ein Täter oder eine Täterin sei noch nicht gefasst, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Der Ermittlungen und Befragungen in dem Ort liefen auf Hochtouren. Die Polizei ermittelt wegen Totschlags und geht dabei mehreren Ermittlungsansätzen nach. Am Freitag fehlte von der Tatwaffe noch jede Spur. „Es sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, die mit Hunden nach dem Tatmittel suchen“, sagte die Sprecherin weiter. Das müsse es nicht zwangsläufig ein Messer sein.