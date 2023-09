In Mecklenburg-Vorpommern Erstochener Sechsjähriger – Ermittler werten Spuren aus

Nach dem gewaltsamen Tod eines kleinen Jungen in Pragsdorf bei Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern am vergangenen Donnerstag rechnet die Polizei damit, dass in etwa einer Woche Ergebnisse aus der Untersuchung von Spurenträgern vorliegen. Besonderes Augenmerk gelte einem Messer und der Bekleidung des Sechsjährigen, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Montag mit.