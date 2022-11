Nach Absturz von Privatjet : Costa Rica beendet Suche nach Flugzeug von McFit-Gründer Schaller

San José Auf dem Weg von Mexiko nach Costa Rica ist vor gut eineinhalb Wochen ein Privatflugzeug abgestürzt. An Bord war laut costa-ricanischen Behörden auch der McFit-Gründer Rainer Schaller. Die Vermisstensuche wurde jetzt beendet.

Gut eineinhalb Wochen nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs mit dem deutschen Unternehmer Rainer Schaller an Bord haben die Behörden in Costa Rica am Dienstag die Suche nach Vermissten endgültig beendet. Nach „elf Tagen kontinuierlicher Arbeit“ hätten die beteiligten Institutionen die Suche eingestellt, da „keine weiteren Beweise gefunden wurden“, sagte der stellvertretende costaricanische Minister für öffentliche Sicherheit, Martín Arias, in einem für die Presse bestimmten Video.