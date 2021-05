Rindfleisch, Bacon, Spargel und Hollandaise : So schmeckt der Spargel-Burger von McDonald’s

Düsseldorf Der Deutschen liebstes Edelgemüse auf einem Meckes-Produkt? Klingt nach einem Sakrileg. Wir verraten, ob die vom Fastfood-Riesen als „echte Innovation“ gepriesene Kreation funktioniert.

Zurück zum Burger. Optisch hat er, in einer zugegeben edel wirkenden schwarzen „Signature-Collection“-Pappbox überreicht, nichts mit dem Foto auf der Anzeigentafel zu tun – aber das ist ja bei McDonald’s normal. Zugegeben: Man hat auch schon zerrüttet aussehendere Mahlzeiten von dort aus Verpackungen schälen müssen. Das Brötchen macht einen guten Eindruck mit seinem gleichmäßig glänzenden Braunton, der Lollo-Bionda-Salat ist frisch und reichlich und das Gesamtprodukt hat halbwegs die Form behalten. Weniger üppig sieht’s mit dem Spargel aus, nur ein Spitzchen ist zu sehen – anders als auf dem Werbefoto, wo Gemüse und Soße um die Wette glänzen. Nun ja. Der Käse lässt allerdings optisch nichts Gutes hoffen, was sich – Spoiler-Alert – gleich bestätigen wird.

Die Lösung des Problems wäre die Soße gewesen. Sie existiert, ein wenig auf jeder Brötchenhälfte. Mehr als ein, zwei Esslöffel sind’s aber nicht – dabei könnte sie dem Burger so schnell auf die Sprünge helfen (und würde, nebenbei bemerkt, den Bacon überflüssig machen, so dass auch Menschen ohne Schweinefleisch auf dem Speiseplan diesen Burger bestellen könnten). Klar, mit Hollandaise von Oma hat sie wenig zu tun, dafür bräuchte es mehr (sprich: überhaupt irgendwelche) Butter und weniger E-Zusatzstoffe, aber schlecht schmeckt sie auch nicht. Und dass Hollandaise so gern mit Spargel zusammengeht, hat ja seinen Sinn: So eine reichhaltige Ei-Fett-Emulsion mit einem Spritzer Essig für den Säure-Kick bringt das Beste in den schweflig-süßlichen Stangen hervor.