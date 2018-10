McDonald's: Anonymer Mitarbeiter packt bei Reddit über Alltag in der Küche aus

Düsseldorf Von welchem Burger würdest du abraten? Wie ungesund ist der Milkshake? Und warum piepst es in der Küche immer? Diese und andere Fragen hat ein ehemaliger McDonald's-Mitarbeiter beim sozialen Netzwerk Reddit beantwortet. Hier sind die spannendsten Aussagen.

Für viele ist es immer noch ein Mysterium, was sich in der Küche bei McDonald's abspielt. Ist das eigentlich eklig, wenn die da mit Rindfleischpatties und Pappbrötchen hantieren - oder am Ende doch viel hygienischer als in jedem Imbiss?