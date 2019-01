„Er sieht doppelt“: Matthias Schweighöfer muss Konzert in Erfurt abbrechen

Matthias Schweighöfer muss Konzert in Erfurt abbrechen

Matthias Schweighöfer musste sein Konzert in Erfurt gesundheitsbedingt abbrechen. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild//Britta Pedersen

Erfurt Sorge um Schauspieler und Sänger Matthias Schweighöfer. Sein Konzert in Erfurt musste abgebrochen werden. Die Zuschauer wurden nach Hause geschickt.

Diesen Abend hatte sich Matthias Schweighöfer sicher anders vorgestellt. In Erfurt wollte er eigentlich ein Konzert seiner Tour „Lachen, Weinen, Tanzen“ geben, schließlich ist der Schauspieler auch unter die Sänger gegangen. Und das ziemlich erfolgreich. 1500 Fans waren vor Ort und wollten sich einen unvergesslichen Abend in der Erfurter Messehalle machen.

Doch ein schöner Abend wurde es nicht: Schweighöfer musste das Konzert abbrechen, wie unter anderem die „ Thüringer Allgemeine “ berichtet. Der Grund: Schweighöfer hatte sich einen Halswirbel eingeklemmt. Er soll die Bühne gegen 22 Uhr nach kurzer Absprache mit seinem Schlagzeuger verlassen haben, heißt es, und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Von der Bühne direkt ins Krankenhaus - wie es mit den weiteren geplanten Konzerten von Schweighöfer aussieht, ist noch nicht klar. Am Freitag sollte er eigentlich in der Lanxess-Arena in Köln auftreten.