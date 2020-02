Aus Sorge um kleinen Sohn : Mats und Cathy Hummels müssen ihren Hund abgeben

Mats und Catthy Hummels beim Oktoberfest 2019 (Archivbild). Foto: dpa/Matthias Balk

Berlin Die Familie von BVB-Fußballprofi Mats Hummels muss in Zukunft ohne ihren Hund leben. Seine Ehefrau Cathy Hummels gab den Vierbeiner schweren Herzens in die Obhut ihrer Schwester. Was dahinter steckt.

„Unser Hund wohnt tatsächlich bei meiner Schwester“, sagte die 32-jährige Cathy Hummels der Deutschen Presse-Agentur. Der Grund dafür ist der Sohn von Cathy und Mats Hummels. „Ludwig hat eine Allergie gegen Hunde und auch Asthma. Deshalb ist es sehr schwierig“, sagte Cathy. „Es ist leider nicht schön, aber was soll ich machen.“

Die Ehefrau von Fußballprofi Mats Hummels hatte im vergangenen Jahr über die Erkrankung ihres kleinen Sohnes gesprochen. „Wir müssen stets zwei verschiedene Sprays griffbereit haben und waren schon häufig mit ihm im Krankenhaus“, sagte sie damals der Zeitschrift „Gala“. Sie habe als Kind ebenfalls Asthma gehabt.

(ala/dpa)