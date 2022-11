Schwere Verletzungen an Kopf und Beinen : Matrose tödlich bei Sturz in Mainzer Hafenbecken verletzt

Mainz Ein 49-jähriger Matrose ist am späten Sonntagabend zwischen Schiff und Kaimauer geraten. Aufgrund seiner Verletzungen vermutet die Polizei, dass er in die Schiffsschraube geraten ist.

Im Mainzer Industriehafen ist ein Matrose tödlich verunglückt. Der 49-Jährige aus Tschechien sei am späten Sonntagabend beim Anlegen zwischen das Binnenschiff und die Kaimauer geraten und ins Hafenbecken gestürzt, teilte die Polizei in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt am Montag mit. Die Feuerwehr habe ihn in einer Tiefe von einem bis zwei Metern aus dem Wasser gezogen.