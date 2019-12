Tragödie in Bayern : Auto mit vier Senioren rutscht in Teich - 89-Jähriger ertrinkt

Marquartstein Insgesamt befanden sich vier Menschen im Alter von 80 bis 89 Jahren in einem Auto, das nahe Marquartstein wohl wegen Glätte in einen Teich gerutscht ist. Ein 89-Jähriger ist dabei ums Leben gekommen.

Das Auto kam am Sonntag in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte in den Weiher, wie die Polizei mitteilte. Drei der Insassen konnten sich nach Angaben vom Sonntag selbst oder mit der Unterstützung von Ersthelfern und Helfern der Feuerwehr aus dem Auto befreien. Die Fahrzeugfront war demnach komplett im Wasser versunken. Der 89-Jährige ist nach ersten Erkenntnissen ertrunken und starb an der Unfallstelle. Die anderen Personen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.