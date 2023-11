Qualitäts-Wächter im Journalismus Das Grimme-Institut wird 50

Teure Kanapees und Star-Chichi fallen am Montag bei der 50-Jahr-Feier des Grimme-Instituts im NRW-Landtag aus. Denn das für seine renommierten TV-Preise bekannte Institut hat Geldsorgen. An der Bedeutung seiner Arbeit ändert das aber nichts, wie Institutsleiterin Frauke Gerlach sagte: „Gerade in Zeiten von Kriegen und Fake news ist Qualität in den Medien und im Journalismus besonders wichtig. Die Menschen verlassen sich auf gute recherchierte Berichte - und viele schauen sie verlässlich zur immer gleichen Zeit in den großen Nachrichtensendungen - egal, ob im TV oder auf dem Smartphone.“