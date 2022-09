Auf Gillamoos-Volksfest : Söder und Aiwanger scherzen zu Winnetou-Figur

Abensberg Die Titelmelodie der Winnetou-Filme dröhnte im CSU-Zelt auf dem Gillamoos-Volksfest zur Einstimmung aus den Lautsprecherboxen - gleich nach dem umstrittenen Ballermann-Hit „Layla“.

Beim politischen Frühschoppen auf dem Gillamoos-Volksfest haben CSU, AfD und Freie Wähler die aktuelle Debatte über den Umgang mit Winnetou-Büchern in ihrem Sinne thematisiert. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger ließ am Montag im bayerischen Abensberg einen Mann auf die Bühne kommen, dessen Kostümierung an den Karl-May-Helden erinnerte.