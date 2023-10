Tipps So werden Sie Marienkäfer in Haus und Wohnung wieder los

Sie gelten als Glücksbringer und sind bei Jung und Alt bekannt für ihre markante rote Farbe und die schwarzen Punkte auf dem harten Panzer, unter dem sich die Deckflügel verbergen: Die Marienkäfer. Doch sind sie im Sommer durchaus beliebt und hauptsächlich in Wald und Garten zu Hause, können sie zum Herbstanfang zu einer echten Plage werden. Denn wenn die Temperaturen sinken, suchen auch die Tierchen nach Schutz vor der Kälte und gehen in Scharen auf Wanderungen in wärmere Regionen Europas. Und egal, ob Garage, Veranda, Balkon oder an der Hauswand: Bei einer Wanderpause sind die kleinen Krabbler fast überall anzutreffen. So sind jetzt an Hauswänden zahlreiche Marienkäfer zu beobachten, die gerade wahrscheinlich eine Wanderpause auf ihrer Reise machen, wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) erklärt.