Alarm am ersten Arbeitstag : Frau will nicht zu spät kommen springt auf abfahrenden Zug auf

Marburg Man könnte der Dame, die in Marburg auf einen abfahrenden Zug aufgesprungen ist, ja eine hohe Arbeitsmotivation unterstellen. Jetzt hat sie dennoch ein Strafverfahren am Hals.

Eine 33-Jährige hat sich am Bahnhof im hessischen Marburg in Lebensgefahr gebracht, weil sie an ihrem ersten Arbeitstag nicht ihren Zug verpassen und damit zu spät kommen wollte. Wie die Polizei mitteilte, sprang die Marburgerin am frühen Montagmorgen auf das Trittbrett eines abfahrenden Zuges.